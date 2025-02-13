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На Украине признали, что ее «отымели»

Economist: на Украине после разговора Путина и Трампа признали, что ее отымели
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

На Украине в преддверии начала переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта признали, что ее «отымели». Об этом пишет британская газета The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Я думаю, что все решится без Украины… Украину отымели. И Европу тоже, кстати», — приводит издание слова источника.

Как отмечается в материале The Economist, настроение среди украинских чиновников «сильно ухудшилось» после телефонного разговора российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

До этого то же издание сообщало, что разговор двух лидеров омрачил чиновников из Европы и Украины, внушив им страх и трепет.

В статье также говорилось, что Трамп начинает нормализацию отношений с Россией, не получая взамен заметных уступок, на этом фоне будущее поддержки Киева со стороны Вашингтона «туманно».

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп позвонил Зеленскому после беседы с Путиным. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.

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