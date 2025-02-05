Медведчук сообщил, что соседи Украины уверены в ее скором распаде

Соседствующие с Украиной государства уверены в ее скором распаде. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной на kp.ru.

«Соседи [Украины] уверены в распаде «вымышленного государства», — отметил он.

В качестве примера автор статьи привел слова кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, который заявлял, что Украину в скором времени ждет раздел. Также Медведчук привел слова лидера болгарской партии «Возрождение» Костадина Костадинова о том, что Болгария в случае распада Украины предъявит претензии на Южную Бессарабию.

Медведчук подчеркнул, что «Украина Зеленского потеряла свою государственность, суверенитет и независимость», отказавшись от всего советского наследия.

В конце января председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что предложил историкам организации при участии зарубежных коллег обсудить вопрос о правах России на украинские земли. В планах пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии, добавил он.

Ранее Медведчук сравнил происходящее на Украине с событиями Руины.