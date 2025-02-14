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Путин заявил о необходимости подготовки к сезону паводков

Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости мер по подготовке к весеннему паводку и летним пожарам. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что необходимо минимизировать ущерб для населения и экономики страны в связи с предстоящим сезоном ЧС. Путин обратил внимание на неизбежность подобных явлений весной и летом, предложив членам Совбеза заранее разработать план действий.

В январе Путин попросил сотрудников своей администрации и Генпрокуратуру оценить последствия весенних паводков в стране, а именно — ситуацию с предоставлением жилья тем, кто его лишился в результате стихийного бедствия. Такое поручение глава государства дал в ходе совещания с членами правительства.

В 2024 году сообщалось о выделении свыше 4,8 миллиарда рублей для выплат жителям Оренбургской области, чье имущество пострадало от весенних паводков. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава МЧС назвал зоны риска стихийных бедствий в 2025 году.

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