Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин попросил оценить ситуацию с выдачей жилья пострадавшим от паводков в РФ

Путин поручил оценить ситуацию с выдачей жилья пострадавшим от паводков в России
close
Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Российский президент Владимир Путин попросил сотрудников своей администрации и Генпрокуратуру оценить последствия весенних паводков в стране, а именно — ситуацию с предоставлением жилья тем, кто его лишился в результате стихийного бедствия. Такое поручение глава государства дал в ходе совещания с членами правительства, которое транслировалось на сайте Кремля.

Поводом для поручения стали доклады министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и главы Оренбургской области Дениса Паслера, которые рассказали, как пострадавших от паводков россиян обеспечивают жильем.

«Подготовьте соответствующее поручение за моей подписью контрольному управлению президента. При поддержке Генеральной прокуратуры РФ попрошу провести соответствующую проверку, как идет работа по этому направлению», — сказал Путин, выслушав Файзуллина и Паслера.

Он добавил, что в этом случае дело не в недоверии, а в желании получить информацию из разных источников.

5 апреля 2024 года в Орске прорвало дамбу на реке Урал. В результате вода затопила не только этот город, но и многие другие населенные пункты Оренбургской области. Из зоны бедствия были эвакуированы тысячи граждан, а сотни домов получили повреждения.

Ранее глава МЧС назвал зоны риска стихийных бедствий в следующем году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами