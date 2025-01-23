Путин попросил оценить ситуацию с выдачей жилья пострадавшим от паводков в РФ

Путин поручил оценить ситуацию с выдачей жилья пострадавшим от паводков в России

Российский президент Владимир Путин попросил сотрудников своей администрации и Генпрокуратуру оценить последствия весенних паводков в стране, а именно — ситуацию с предоставлением жилья тем, кто его лишился в результате стихийного бедствия. Такое поручение глава государства дал в ходе совещания с членами правительства, которое транслировалось на сайте Кремля.

Поводом для поручения стали доклады министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и главы Оренбургской области Дениса Паслера, которые рассказали, как пострадавших от паводков россиян обеспечивают жильем.

«Подготовьте соответствующее поручение за моей подписью контрольному управлению президента. При поддержке Генеральной прокуратуры РФ попрошу провести соответствующую проверку, как идет работа по этому направлению», — сказал Путин, выслушав Файзуллина и Паслера.

Он добавил, что в этом случае дело не в недоверии, а в желании получить информацию из разных источников.

5 апреля 2024 года в Орске прорвало дамбу на реке Урал. В результате вода затопила не только этот город, но и многие другие населенные пункты Оренбургской области. Из зоны бедствия были эвакуированы тысячи граждан, а сотни домов получили повреждения.

Ранее глава МЧС назвал зоны риска стихийных бедствий в следующем году.