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Глава МЧС назвал зоны риска стихийных бедствий в следующем году

Глава МЧС Куренков назвал зоны риска паводков и пожаров в 2025 году
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Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/РИА «Новости»

Росгидромет даст в феврале предварительный прогноз весеннего половодья на 2025 год, но МЧС уже начало подготовку к паводкоопасному периоду. Об этом сообщил РБК глава МЧС Александр Куренков.

Он рассказал, что высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. В Курганской и Тюменской областях есть риск подтоплений из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС.

Куренков пояснил, что характер половодья весной определяют температурный режим в декабре — марте, запасы воды в снежном покрове в середине марта, глубина промерзания почвы за зиму, толщина льда на реках, сроки их вскрытия, а также места формирования заторов.

По словам главы МЧС, в европейской части страны весеннее половодье проходит выше нормы в Башкирии и Чувашии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской, Оренбургской областях и на всей территории Центрального федерального округа.

Кроме того, добавил он, в марте прогнозируется вероятность природных пожаров в южных районах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского краев.

Накануне Куренков предупреждал, что опасных природных явлений будет становиться больше из-за изменения климата, что приведет к росту количества ЧС.

Ранее глава МЧС оценил возможность открытия будущего пляжного сезона на Кубани.

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