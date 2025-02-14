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В НАТО заявили, что члены альянса должны тратить на оборону более 3% ВВП

Рютте: страны НАТО должны тратить на оборону более 3% ВВП
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Mikko Stig/Reuters

Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до более 3% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

«Я думаю, что это будет хотя бы более 3% ВВП», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В январе министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил, что странам — членам Североатлантического альянса необходимо избегать разговоров с призывами к увеличению финансирования обороны. Лиги подчеркнул, что пока реальных планов по увеличению финансирования сферы обороны нет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Страны альянса не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП, добавил глава Белого дома. В Европе подобные заявления американского лидера выразили негативную реакцию.

Ранее глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону

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