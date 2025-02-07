Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону

Страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, цитирует его пресс-служба министерства обороны США.

«Мы едем в Европу на следующей неделе на министерскую встречу НАТО, чтобы говорить с нашими друзьями, которые были и будут нашими союзниками, но мы также должны поощрять их продолжать делать шаги вперед в рамках расходов на их индустриальную базу», — заявил глава Пентагона, выступая перед подчиненными, трансляцию мероприятия вел Пентагон.

В январе министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил, что странам — членам Североатлантического альянса необходимо избегать разговоров с призывами к увеличению финансирования обороны. Лиги подчеркнул, что пока реальных планов по увеличению финансирования сферы обороны нет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Страны альянса не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП, добавил глава Белого дома. В Европе подобные заявления американского лидера выразили негативную реакцию.

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