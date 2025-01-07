Трамп намерен добиваться увеличения расходов НАТО до 5% ВВП

Трамп подтвердил, что будет добиваться увеличения расходов НАТО до 5% ВВП

Избранный президент США Дональд Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Об этом он заявил на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), пишет ТАСС.

«Ну, я думаю, что НАТО следует иметь [расходы на оборону в размере] 5% [ВВП стран-участниц]», — заявил он.

Трамп отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Трамп добавил, что еще в период прошлого президентского срока ответил на запрос одного из европейских премьер-министров. Тот поинтересовался, окажут ли стране военную помощь, если она платит менее 2% ВВП на нужды НАТО. Ответ был отрицательным.

Во время пресс-конференции Трамп также заявил, что понимает позицию РФ по поводу присоединения Украины к НАТО. Он отметил, что Москва в течение долгого времени называла недопустимым присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

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