Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп намерен добиваться увеличения расходов НАТО до 5% ВВП

Трамп подтвердил, что будет добиваться увеличения расходов НАТО до 5% ВВП
close
Steven Hirsch/New York Post via AP

Избранный президент США Дональд Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Об этом он заявил на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), пишет ТАСС.

«Ну, я думаю, что НАТО следует иметь [расходы на оборону в размере] 5% [ВВП стран-участниц]», — заявил он.

Трамп отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Трамп добавил, что еще в период прошлого президентского срока ответил на запрос одного из европейских премьер-министров. Тот поинтересовался, окажут ли стране военную помощь, если она платит менее 2% ВВП на нужды НАТО. Ответ был отрицательным.

Во время пресс-конференции Трамп также заявил, что понимает позицию РФ по поводу присоединения Украины к НАТО. Он отметил, что Москва в течение долгого времени называла недопустимым присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

Ранее Лавров рассказал, какие предложения Трампа по Украине не устраивают Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами