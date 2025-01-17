В НАТО назвали невыполнимым требование Трампа повысить расходы на оборону до 5%

В Европе негативно отреагировали на заявления избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который требует от европейских стран НАТО тратить на оборону 5% от ВВП. США. Как отметили аналитики, опрошенные Reuters, поставленная цель считается практически невыполнимой.

«Даже если Европа продолжит демонстрировать необычно высокие темпы роста — более десяти процентов в реальном выражении в 2024 году, ей потребуется минимум десять лет, чтобы достичь хотя бы трех процентов роста ВВП», — цитирует агентство Фенеллу МакГерти, эксперта в области оборонной экономики из Международного института стратегических исследований.

Канцлер Олаф Шольц сообщил, что пять процентов составляют более €200 миллиардов в год, в то время как федеральный бюджет не превышает €500 миллиардов. Он отметил, что для выполнения требований, выдвинутых Трампом, Берлину пришлось бы выделять почти половину своего годового бюджета. Шольц добавил, что это стало бы возможным лишь при значительном увеличении налогов или сокращении множества важных расходов и заверил, что Германия планирует придерживаться уровня расходов в два процента.

13 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что жителям стран — членов Европейского союза придется учить русский язык, если власти этих государств не начнут выделять больше денег на военные нужды.

Ранее в США раскрыли, что будет с НАТО при Трампе.