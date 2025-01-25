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В Эстонии призвали прекратить разговоры об увеличении трат на оборону

Министр финансов Эстонии Лиги: НАТО стоит избегать призывов к тратам на оборону
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AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

Странам-членам НАТО необходимо избегать разговоров с призывами к увеличению финансирования обороны. Об этом заявил министр финансов Эстонии Юрген Лиги, пишет ERR News.

«Призываю все страны [НАТО] не поднимать шум, когда [Дональд] Трамп (президент США. — «Газета.Ru») говорит то, что мы не можем реально сделать. Подобные запутанные разговоры необходимо прекратить», — сказал он.

Лиги подчеркнул, что пока реальных планов по увеличению финансирования сферы обороны нет.

В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран-участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Страны альянса не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП, добавил он.

Позже агентство Reuters писало, что в Европе негативно отреагировали на заявления Трампа, который потребовал от европейских стран НАТО тратить на оборону 5% от ВВП. Даже если Европа продолжит демонстрировать необычно высокие темпы роста — более десяти процентов в реальном выражении в 2024 году, ей потребуется минимум десять лет, чтобы достичь хотя бы трех процентов роста ВВП, добавило издание.

Ранее в Германии спрогнозировали распад НАТО из-за Трампа.

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