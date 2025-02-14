Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брюсселе состоятся переговоры главы ЕК и спецпосланника Трампа

ЕК: фон дер Ляйен и спецпосланник Трампа по Украине проведут встречу 17 февраля
close
Virginia Mayo/AP

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог на следующей неделе проведет встречу с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом во время пресс-конференции заявила представитель главного органа исполнительной власти Европейского союза (ЕС) Арианна Подеста, передает ТАСС.

По ее словам, переговоры запланированы на 17 февраля.

«Фон дер Ляйен примет <...> Келлога здесь, в Еврокомиссии», — уточнила Подеста.

12 февраля американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о начале переговоров с целью дальнейшего урегулирования украинского кризиса.

14 февраля министр обороны США Пит Хегсет провел пресс-конференцию и заявил, что не исключает возможности участия ЕС в предстоящих контактах по теме конфликта. При этом он подчеркнул, что будущие границы Украины должны быть определены по итогам переговоров между ее лидером Владимиром Зеленским и президентом РФ.

В тот же день глава венгерского правительства Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть свою политику, чтобы попасть за стол переговоров. Премьер-министр подчеркнул, что за участие в соответствующих встречах «надо бороться».

Ранее в Финляндии захотели отговорить Трампа от сделки с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами