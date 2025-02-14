В Брюсселе состоятся переговоры главы ЕК и спецпосланника Трампа

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог на следующей неделе проведет встречу с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом во время пресс-конференции заявила представитель главного органа исполнительной власти Европейского союза (ЕС) Арианна Подеста, передает ТАСС.

По ее словам, переговоры запланированы на 17 февраля.

«Фон дер Ляйен примет <...> Келлога здесь, в Еврокомиссии», — уточнила Подеста.

12 февраля американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о начале переговоров с целью дальнейшего урегулирования украинского кризиса.

14 февраля министр обороны США Пит Хегсет провел пресс-конференцию и заявил, что не исключает возможности участия ЕС в предстоящих контактах по теме конфликта. При этом он подчеркнул, что будущие границы Украины должны быть определены по итогам переговоров между ее лидером Владимиром Зеленским и президентом РФ.

В тот же день глава венгерского правительства Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть свою политику, чтобы попасть за стол переговоров. Премьер-министр подчеркнул, что за участие в соответствующих встречах «надо бороться».

Ранее в Финляндии захотели отговорить Трампа от сделки с Путиным.