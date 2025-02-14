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В Финляндии выступили с призывом после беседы Путина и Трампа

Глава МИД Финляндии Валтонен выступила против быстрой сделки по Украине
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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта на Украине. Об этом финский министр иностранных дел заявила в интервью RND.

«Мы должны ясно дать понять команде [президента США Дональда] Трампа: быстрой сделки с [президентом России Владимиром] Путиным быть не может, а только длительный процесс в течение нескольких лет, в конце которого наступит прочный мир», — заявила Валтонен.

Глава финского МИД добавила, что главе Белого дома и его команде необходимо понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом.

Среди прочего Валтонен заявила, что мир может быть достигнут только с помощью давления и Европе следует научиться демонстрировать силу, чтобы сохранять в будущем мир.

До этого французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир заявил, что лидерам ЕС остается только кричать на фоне переговоров по Украине и начавшейся нормализации отношений между Россией и США, Европа в одиночку не способна помогать Киеву.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор, в ходе которого российский и американский лидеры согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Ранее Трамп прервал связи с Евросоюзом на фоне переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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