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Орбан назвал условие, которое должен соблюсти ЕС, чтобы попасть на переговоры по Украине

Орбан: ЕС должен изменить политику, чтобы получить место за столом переговоров
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Radovan Stoklasa/Reuters

Евросоюзу (ЕС) необходимо изменить свою политику, чтобы вместе с Россией и США попасть за стол переговоров об Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Места за столом переговоров не распределяются просто так, за это нужно бороться. И почему Европа, которая поддерживает войну, должна иметь там место», — сказал Орбан.

Он выразил мнение о том, что лидеры стран ЕС в течение трех лет прилагали усилия к продолжению украинского конфликта, а сейчас обсуждают вопрос об участии в мирных переговорах. По мнению венгерского премьера, нельзя сначала ничего не делать для мира, а после претендовать на место за столом переговоров. По словам Орбана, мир политики жесток и основан на интересах, поэтому в нем нужно уметь постоять за себя.

До этого французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир заявил, что лидерам ЕС остается только кричать на фоне переговоров по Украине и начавшейся нормализации отношений между Россией и США, Европа в одиночку не способна помогать Киеву.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор, в ходе которого российский и американский лидеры согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Ранее в Финляндии выступили с призывом после беседы Путина и Трампа.

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Переговоры о мире на Украине
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