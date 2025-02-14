В США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что в переговорах по урегулированию на Украине может принять участие Европа. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Польше, пишет РИА Новости.

Он добавил, что будущие границы Украины определятся в результате переговоров украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

«Также, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях», — сказал он.

Во время пресс-конференции Хегсет также назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Он добавил, что вероятность введения американской армии на территорию Украины является крайне низкой.

Он также заявил настоящее время присутствие американских сил в Европе имеет важное значение. Однако, нельзя предполагать, что так будет продолжаться вечно.

До этого стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности может объявить о выводе «значительной части» американских войск из Европы.

Ранее шеф Пентагона раскрыл часть повестки переговоров по Украине.