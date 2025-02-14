Министр обороны США не исключил вступление Украины в НАТО «лет через 25»

Вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) в настоящее время кажется маловероятным, хотя теоретически это может произойти через 25 лет. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью порталу Breitbart News.

«С учетом текущей ситуации членство Украины в НАТО представляется маловероятным. Никто не вбивает кол в землю на 25 лет или на какой-либо другой период времени. Если Вы стремитесь к миру через переговоры, хотите прекращения огня и стабильного мирного урегулирования, то сейчас вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня», — отметил он.

До этого президент США Дональд Трамп подчеркивал, что переговоры еще не начались, но он выразил уверенность в том, что Украина не будет членом НАТО.

Кроме того, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе никогда не было условием мира с Россией.

Ранее на Украине заявили, что не хотят отказываться от курса на вступление в НАТО.