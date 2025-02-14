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Трамп: Россия уступит многое на переговорах, но может и не сделать этого

Трамп заявил, что рано обсуждать уступки России на переговорах по Украине
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Пока рано обсуждать, на какие уступки может пойти Россия для мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме, передает ТАСС.

«Что касается переговоров, то пока рано говорить о том, что произойдет. Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет», — цитирует его агентство.

Трамп также отметил, что переговоры еще не начались, но он выразил уверенность, что Украина не вступит в НАТО.

13 февраля американский президент заявил журналистам в Белом доме, что должностные лица высокого уровня из России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Политик также сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее Трамп заявил, что доверяет Путину в урегулировании конфликта на Украине.

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