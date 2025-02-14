Трамп: Россия уступит многое на переговорах, но может и не сделать этого

Трамп заявил, что рано обсуждать уступки России на переговорах по Украине

Пока рано обсуждать, на какие уступки может пойти Россия для мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме, передает ТАСС.

«Что касается переговоров, то пока рано говорить о том, что произойдет. Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет», — цитирует его агентство.

Трамп также отметил, что переговоры еще не начались, но он выразил уверенность, что Украина не вступит в НАТО.

13 февраля американский президент заявил журналистам в Белом доме, что должностные лица высокого уровня из России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Политик также сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее Трамп заявил, что доверяет Путину в урегулировании конфликта на Украине.