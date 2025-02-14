МО Украины: Киев не отказывается от курса на вступление в НАТО

Украина не отказывается от взятого Киевом курса на вступление в НАТО. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

«Перед заседанием Совета Украина — НАТО провел важный разговор с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Украина не отказывается от своего стратегического курса — мы видим свое будущее в НАТО», — отметил он.

До этого президент США Дональд Трамп подчеркивал, что переговоры еще не начались, но он выразил уверенность в том, что Украина не будет членом НАТО.

Кроме того, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) никогда не было условием мира с Россией.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль».