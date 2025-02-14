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Рютте исключил вступление Украины в НАТО ради мира

Рютте: членство Украины в НАТО никогда не было условием мира
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Членство Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) никогда не было условием мира с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря альянса Марка Рютте.

«На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Украины в НАТО. Не было никаких обещаний членства как части мирной сделки», — заявил Рютте.

Он отказался отвечать на вопросы журналистов, какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине вместе НАТО.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что стремление включить Украину в Североатлантический альянс стало причиной конфликта на территории этой страны.

Таким образом, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль».

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