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Комитет ГД поддержал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Комитет ГД по обороне одобрил ратификацию договора с Белоруссией о безопасности
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Reuters

Комитет Государственной думы по обороне поддержал ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом говорится в заключении, опубликованном в думской электронной базе.

В документе сказано, что ратификация договора отвечает интересам России и является необходимой в условиях нынешней военно-политической ситуации. Отмечается, что данное соглашение положительно скажется на обеспечении военной безопасности РФ и Белоруссии.

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

Соглашение было подписано в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.

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