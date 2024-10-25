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Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ

Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав РФ: это невозможно и невыполнимо

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вопрос о вхождении Белоруссии в состав Российской Федерации никогда не стоял, поскольку это невозможно и невыполнимо. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью газете «Известия» на полях саммита БРИКС в Казани.

«Так вопросы (о вступлении Белоруссии в состав РФ. — Прим. ред.) ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял, — сказал Лукашенко.

Он не исключил, что кто-то в высоких кругах российской власти хотел бы присоединения Белоруссии к РФ. По его словам, таким чиновникам, которым «неймется», нужно выбросить эту мысль из головы.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия как два суверенных государства могут «выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче», чем если бы они находились в одном унитарном образовании.

До этого Лукашенко заявил, что у них с российским президентом Владимиром Путиным нет разногласий по будущему Союзного государства. По его словам, им «хватит ума» для выстраивания отношений между двумя государствами, чтобы они были «как единое целое».

Ранее Путин вручил Лукашенко высшую награду России.

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