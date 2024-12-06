Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.

Российский президент пояснил, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Лидеры двух стран также подписали договор об общем рынке электроэнергии.

Недавно глава Совбеза Белоруссии Александр Вольфович напомнил о размещенном на территории страны ядерном оружии. По его словам, оно нацелено не на угрозу соседним странам, а на их сдерживание.

Вольфович также заявил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко имеют свои «красные кнопки».

Ранее Лукашенко раскрыл, какой шаг России и Белоруссии «возбудил» Запад.