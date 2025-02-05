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В России ратифицируют договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
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Андрей Александров/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Текст распоряжения опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ законодателям представит заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Дипломат по указу президента назначен его официальным представителем при рассмотрении палатами федерального собрания страны вопроса о ратификации Договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Владимир Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее Володин заявил, что Россия и Белоруссия вместе защищают историческую правду и отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности.

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