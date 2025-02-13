В Кремле напомнили о действующем приглашении Путина в США

Песков: неизвестно, когда Путин и Трамп могут посетить Москву и Вашингтон

Президент России Владимир Путин имеет действующее приглашение посетить Вашингтон, как и глава Белого дома Дональд Трамп — посетить Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«В дипломатической практике очень важно иметь действующее приглашение посетить страну. Вот сейчас и президент Путин имеет действующее приглашение посетить Америку, и президент Трамп имеет действующее приглашение посетить Россию», — рассказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что когда политики решат воспользоваться этими приглашениями — покажет динамика развития событий.

Также Песков заявил, что Путин будет рад, если лидеры государств, включая лидера США Дональда Трампа, посетят Москву на 9 Мая.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для Москвы и Вашингтона пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву. При этом в Кремле подчеркнули, что приглашение американского лидера в российскую столицу не означает, что он приедет на 80-летие Победы.

Ранее в Кремле заявили о расширении контактов с США в ближайшие дни.