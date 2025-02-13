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В Кремле заявили о расширении контактов с США в ближайшие дни

Песков: контакты между РФ и США будут шире развернуты в ближайшие дни и недели
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Maxim Shemetov/Reuters

Рабочие контакты между Россией и Соединенными Штатами будут шире развернуты в ближайшее время. Об том заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Рабочие контакты между РФ и США будут шире развернуты в ближайшие дни и недели, сообщил Песков», — говорится в сообщении.

Песков также отметил, что именно американская сторона выступила инициатором переговоров. Пресс-секретарь президента напомнил о заявлениях главы Белого дома Дональда Трампа позвонить российскому лидеру Владимиру Путину до своей инаугурации. Таким образом он ответил на вопрос, кто являлся инициатором телефонного разговора между главами государств.

Сегодня зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что заинтересованность США и России в переговорах по урегулированию украинского конфликта подтверждает состоявшийся разговор лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны стремятся наладить отношения, но усложнять предстоящие переговоры будут американские союзники по НАТО.

Ранее эксперт назвал ключевой пункт в переговорах Путина и Трампа.

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