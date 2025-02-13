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В Кремле прокомментировали возможность приезда Трампа на 80-летие Победы

Песков: приглашение Трампа в Москву не означает, что он будет на 80-летии Победы
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность приезда президента США Дональда Трампа на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне после беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

«Ну нет, пока это не значит приглашение. Есть взаимное приглашение, президенты упоминали об этом, но пока конкретно ничего на этот счет нет», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, обмен взаимными приглашениями — это одно, а ориентированность на отдельную двухстороннюю встречу — это другое.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

10 февраля сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая в Москве.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.

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