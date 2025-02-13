В Киеве объяснили, почему Зеленский не подписал соглашение с США по ископаемым

Киев анализирует драфт соглашения с США по редкоземельным ископаемым, ответ планирует предоставить в Мюнхене на встрече с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.

«Украинская сторона сейчас анализирует драфт финансового соглашения с США относительно редкоземельных полезных ископаемых. Ответ планируют предоставить в Мюнхене на этапе встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом», — говорится в сообщении.

Источник телеканала добавил, что предложение обсуждалось с министром финансов США, украинская сторона готовится сделать «все максимально эффективно», чтобы из сделки было извлечено как можно больше пользы обеим сторонам соглашения. По информации телеканала CNN, Зеленский не подписал финансовое соглашение, переданное главой Минфина США Скоттом Бессентом.

В свою очередь, советник офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что переговоры между Украиной и Соединенными Штатами по соглашению о полезных ископаемых начались, но пока рано говорить о том, что из этого получилось.

4 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По словам американского лидера, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Позднее глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в Украину свыше $300 млрд и намерены получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.

Ранее в Раде призвали провести ревизию полезных ископаемых.