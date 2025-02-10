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В Раде призывают провести ревизию и национализацию месторождений полезных ископаемых

Гетманцев: Украине нужно национализировать месторождения полезных ископаемых
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Reuters

Верховная рада готовит обращение в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о ревизии всех месторождений и национализации. Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«‎Для того чтобы предоставить разрешение на недропользование, его надо иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы «уважаемым» людям», — говорится в сообщении.

По его словам, в первую очередь нужно провести ревизию всех месторождению, а уже после — национализировать их.

Гетманцев заявил, что один из владельцев, по его словам, незаконно украденных месторождений — экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, владеющий газодобывающий компанией Burisma Holdings. По мнению руководителя комитета, Злочевский все еще получает доход от добычи полезных ископаемых.

Глава комитета также утверждает, что вопрос о национализации месторождений обсуждался, однако дальше процесс не сдвинулся. Гетманцев подчеркнул, что владение недрами иностранному инвестору могут передать только после национализации и исключительно на взаимовыгодных условиях.

До этого член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков заявлял, что президент США Дональд Трамп и инвесторы вряд ли получат выгоду от редкоземельных металлов на Украине. Ведь разработка и добыча ископаемых — это сложные задачи, которые, считает ученый, вряд ли заинтересуют инвесторов.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.

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