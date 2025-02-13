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В офисе Зеленского рассказали о продолжающихся переговорах с США по полезным ископаемым

Лещенко: переговоры с США по полезным ископаемым пока продолжаются
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Николай Лазаренко/РИА Новости

Переговоры между Украиной и Соединенными Штатами по соглашению о полезных ископаемых начались, но пока рано говорить о том, что из этого получилось, а что — нет. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире украинского телемарафона, комментируя сообщения о ходе переговоров по этому документу.

«Команды еще не встречались, состоялся только первый визит представителя администрации на Украину, а в информационном пространстве уже у каждого существует своя версия того, что не получилось», — отметил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был готов сдавать Штатам данные по полезным ископаемым в своей стране в обмен на помощь еще в сентябре 2024 года.

4 февраля Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

Позднее глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в Украину свыше $300 млрд и намерены получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.

Ранее в Раде призвали провести ревизию и национализацию месторождений полезных ископаемых.

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