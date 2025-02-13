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На Западе увидели начавшим сбываться худший кошмар Зеленского

Bloomberg: судьба Украины решена — сбылся худший кошмар Зеленского
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Heiko Becker/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа «просто уведомила Зеленского, как о свершившемся факте» о переговорах по завершению конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Еще до того, как Владимир Зеленский завтра прибудет на Мюнхенскую конференцию, чтобы снова изложить свои доводы перед США о необходимости защиты независимости Украины, судьба его страны, похоже, уже решена. Его худший страх — что условия мирного соглашения решаются без его участия — начал становиться реальностью», — утверждает агентство.

Также Bloomberg пишет, что «в кошмарном для Киева сценарии» Трамп может потерять интерес к будущему Украины еще до того, как будет достигнуто какое-либо урегулирование. По мнению журналистов агентства, это может привести к прекращению военной и финансовой помощи и предоставлению европейцам возможности решать эту проблему.

До этого советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Украина ожидает беспрецедентно сложных переговоров по конфликту, некоторые вопросы он счел почти нерешаемыми.

В свою очередь британская газета The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что Украину «отымели». По его словам, конфликт будет решен без участия Украины в переговорном процессе.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Ранее Пушков раскрыл истинные планы Европы по конфликту на Украине.

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