Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что все «помыслы» Европы направлены на дальнейшую конфронтацию с Россией в контексте конфликта на Украине. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о том, что Соединенные Штаты не видят роли Европы в мирном урегулировании конфликта Москвы и Киева.

По словам сенатора, Европа стремится нанести «стратегическое поражение России» несмотря на то, что эта цель недостижима. Кроме того, она рассчитывает на эффективность санкций, которые показывают обратный результат, указал Пушков.

Он также отметил, что цель Европы по изоляции России провалилась, однако лидеры ЕС все еще о ней грезят. Союзники Киева на континенте намерены продолжать поддерживать ВСУ и размышляют об отправке «миротворцев» на территорию республики, напомнил парламентарий.

«Так какую же возможную роль Европы можно разглядеть в деле урегулирования на Украине? Никакой. Все помыслы европейцев направлены на дальнейшую конфронтацию», — подытожил Пушков.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что спецоперация будет продолжаться как минимум до разгрома ВСУ на территории Курской области.

Ранее в Германии пренебрежительно высказались о разговоре Путина и Трампа.