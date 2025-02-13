В Киеве ждут беспрецедентно сложных переговоров с Россией

Украинский чиновник Сак: некоторые вопросы с Москвой будет решить почти невозможно

Украина ожидает беспрецедентно сложных переговоров по конфликту, некоторые вопросы почти нерешаемы. Об этом советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Мы очень хорошо понимаем, что некоторые вопросы будет сложно решить, если не невозможно, например, членство Украины в НАТО»‎, — сказал Сак.

Он выразил мнение, что переговоры будут беспрецедентно трудными для Киева.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп позвонил Зеленскому после беседы с Путиным. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее Зампостпреда РФ при ООН заявил об утрате ЕС своей роли в решении украинского конфликта.