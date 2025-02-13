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СНБО Украины раскритиковал свои обвинения Габбард в пророссийской пропаганде

В СНБО Украины открестились от обвинений Габбард в работе на Кремль
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Mike Segar

В центре противодействия дезинформации при украинском СНБО заявили, что обвинения нового директора национальной разведки США Тулси Габбард в «пророссийской пропаганде» были необоснованными. Соответствующее заявление центр опубликовал в своем Telegram-канале.

«В 2024 году были установлены случаи необоснованных постов от ЦПД в 2022 и 2023 годах о Тулси Габбард. <...> В частности, публикации по Тулси Габбард не соответствовали стандартам центра», — указано в публикации.

В 2022 году совет национальной безопасности и обороны Украины обвинял Габбард в работе на Кремль. В ведомстве заявляли, что она связана с Владимиром Путиным и работает «за деньги Кремля». Ей припомнили утверждения о том, что Соединенные Штаты Америки виноваты в политике России, поскольку провоцировали Москву, и высказывание, что элита Вашингтона хочет уничтожить россиян руками украинцев. На Украине ее также обвиняли в распространении дезинформации.

12 февраля сенат США утвердил Габбард на должность директора Национальной разведки США.

Ранее Трамп оценил перспективы возвращения Украиной своих территорий.

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