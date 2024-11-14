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Украина обвиняла кандидата Трампа на пост главы разведки США в работе на Кремль

«Страна.ua»: СНБО обвинял кандидата на пост главы разведки США Габбард в работе на РФ

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Mike Segar

Выдвинутую Дональдом Трампом на пост главы разведки США Тулси Габбард СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Украины в 2022 году обвинял в работе на Кремль. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявляли, что Габбард связана с Владимиром Путиным и работает «за деньги Кремля».

«Бывший офицер резерва армии США Тулси Габбард уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля», — утверждали в Центре по борьбе с дезинформацией при СНБО.

Ей вменяли утверждения о том, что Соединенные Штаты виноваты в политике России, поскольку провоцировали Москву, и высказывание, что элита Вашингтона хочет уничтожить россиян руками украинцев. На Украине ее также обвиняли в дезинформации, отмечается в материале.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп предложил бывшую конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора национальной разведки.

О Тулси Габбард известно, что она вступила в ряды американских вооруженных сил после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. За время службы она бывала в местах вооруженных конфликтов. До 2022 года состояла в Демократической партии США, однако покинула ее и стала независимым политиком. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп принадлежит к Республиканской партии.

Ранее в штабе Трампа прокомментировали выбор республиканца на ключевые должности США.

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