Сенат США утвердил Тулси Габбард на пост главы Нацразведки

Сенат утвердил Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки США. Об этом сообщает телеканал CBS.

«В среду сенат проголосовал за утверждение Тулси Габбард на должность директора национальной разведки», - говорится в сообщении телеканала.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что Габбард обвиняют в «воспроизведении российских доводов и нарратива».

Пушков добавил, что Габбард резко критиковала политику США в отношении Сирии и Украины, поэтому ее кандидатура вызывает ожесточенные споры в американской политической элите.

Незадолго до этого стало известно, что комитет по разведке американского сената рекомендовал утвердить выдвинутую главой государства Дональдом Трампом кандидатуру Тулси Габбард на пост руководителя Национальной разведки США. Если на следующей неделе кандидатуру Габбард одобрит уже полный состав сената, то она будет приведена к присяге.

Ранее Трамп выразил сомнения в возможности назначения Габбард на пост директора нацразведки.