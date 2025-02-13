Трамп оценил перспективы возвращения Украиной своих территорий

Украина вряд ли вернет обратно свои территории и вернется к границам 2014 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время церемонии приведения к присяге Тулси Габбард в качестве нового директора национальной разведки страны, пишет Reuters.

«Они (Россия) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно», — сказал американский лидер.

Также он назвал непрактичным и маловероятным членство Украины в Североатлантическом альянсе.

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам республиканца, беседа прошла очень хорошо.

Глава Белого дома отметил, что было поднято множество тем, связанных с конфликтом. Также в ходе переговоров Трамп обсудил встречу в Мюнхене, американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Среди прочего американский лидер выразил надежду, что результаты этой встречи будут положительными, поскольку пришло время остановить конфликт.

До этого британский политолог Марк Галеотти заявил, что Зеленский не смог склонить на свой сторону Трампа, несмотря на многочисленные попытки добиться этого. По словам эксперта, для улучшения отношений с США Зеленский пытался предлагать американским компаниям приоритетный доступ к украинским природным ресурсам, однако это не помогло. Галеотти отметил, что Украина оказалась в положении стороны, которую лишь «ставят в известность» о принимаемых решениях.

Ранее Ермак рассказал, о чем договорились Трамп и Зеленский во время разговора.