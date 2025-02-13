В Кремле ответили на вопрос про возможный визит Трампа в Россию

Песков заявил, что договоренностей по визиту Трампа в Россию нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами ответил на вопрос, ожидается ли визит главы Белого дома Дональда Трампа в Россию для урегулирования украинского конфликта.

«Пока конкретных договоренностей нет», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Путин и Трамп во время вчерашнего телефонного разговора условились, что они продолжат контакты и будут ориентироваться на отдельную встречу, помощникам поручено начать работу по подготовке встречи.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. По словам президента США, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Он также не исключил участия в переговорах наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа омрачил чиновников Украины и Европы.