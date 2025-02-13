Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе и на Украине испугались разговора Путина и Трампа

Economist: в Киеве после беседы Путина и Трампа боятся, что США бросят Украину
close
РИА Новости/Reuters

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа омрачил чиновников из Европы и Украины, внушив им страх и трепет. Об этом сообщает журнал The Economist.

Отмечается, что опасения украинцев относительно того, что США оставят их страну без поддержки, усилились после разговора Трампа с Путиным. Они посетовали на то, что американская сторона даже не провела предварительные консультации с Украиной, и объявила, что переговоры об окончании конфликта начнутся немедленно.

В статье также говорится, что Трамп начинает нормализацию отношений с Россией, не получая взамен заметных уступок, на этом фоне будущее поддержки Киева со стороны Вашингтона «туманно».

Украинский чиновник высказал изданию мнение, что все будет решено без участия Украины, ей «крышка», как и Европе.

О недовольстве европейских и украинских чиновников разговором Путина и Трампа также написало издание Politico. По его данным, чиновники настаивают на том, что такие переговоры должны обязательно включать Украину и европейские страны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что мир возможен только при совместных усилиях, включая Украину и европейские государства. Она отметила необходимость совместного пути для возвращения мира в Европу.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии провозгласили победу Путина в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами