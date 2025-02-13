В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились, что они продолжат контакты и будут ориентироваться на отдельную встречу, помощникам уже поручено начать работы по подготовке встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова Трампа о том, что будущая встреча пройдет в Саудовской Аравии. Песков ответил, что еще предстоит проработать детали.

«Договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы они начали соответствующую работу. Теперь работа, конечно же, будет быстро начата. Нужно будет дождаться наработок», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Вопрос журналистов о том, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор между политиками, Песков захотел оставить без комментариев.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. По словам президента США, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Он также не исключил участия в переговорах наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа омрачил чиновников Украины и Европы.