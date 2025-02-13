Обсуждение принадлежности территорий Украины должно включать в себя точный исторический анализ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины, передает РИА Новости.

По его словам, также такие обсуждения должны учитывать процессы и тенденции, которые привели сопредельные территории в состав Украины.

В конце января Нарышкин сообщил ТАСС, что предложил историкам организации при участии зарубежных коллег, в том числе из Польши, из Венгрии, из Словакии, обсудить вопрос о правах России на украинские земли.

11 февраля в интервью Fox News президент США Дональд Трамп допустил, что Украина когда-нибудь может стать Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, сообщил, что значительная часть республики хочет стать частью Российской Федерации.

На этом фоне член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Елена Трегуб предупредила, что украинцы являются гордым и отважным народом, который будет до конца бороться за свою независимость и право на существование. Она отметила, что «Украина никогда не будет русской».

Ранее в Госдуме ответили на слова Зеленского об обмене части Курской области.