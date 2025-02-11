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Трампу резко ответили на слова о том, что Украина может стать частью России

На Украине заявили Трампу, что республика никогда не станет частью России
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Елена Трегуб резко отреагировала на слова президента США Дональда Трампа о том, что республика когда-нибудь может стать частью России. Она заявила, что «этого никогда не произойдет», передает Sky News.

«Трамп не понимает: Украина — это не терпящий крах бизнес, готовый к враждебному поглощению», — сказала Трегуб.

По ее словам, украинцы являются гордым и отважным народом, который будет до конца бороться за свою независимость и право на существование. Она утверждает, что «Украина никогда не будет русской».

11 февраля в интервью Fox News Дональд Трамп допустил, что Украина когда-нибудь может стать Россией. Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США, сообщил, что значительная часть республики хочет стать Россией.

Ранее в России усомнились в существовании у Трампа мирного плана по Украине.

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