Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил ТАСС, что предложил историкам организации при участии зарубежных коллег обсудить вопрос о правах России на украинские земли.

«Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», — сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли разные страны разделить территорию Украины.

12 января бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что раздел Германии после Второй мировой войны — это лучший исторический пример для Украины. По его словам, Киев должен занять такую же позицию относительно новых регионов России. Украинскому руководству следует дать обещание отказаться от военного решения конфликта, не признавая потерю территорий формально, считает он.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил, что на Западе раздумывают о разделе Украины на две части из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Эксперт условно назвал эти две части «прозападной» и «пророссийской». По мнению политолога, судьба этого предполагаемого раздела зависит от того, позволит ли РФ осуществиться этим планам Запада.

Ранее депутат Рады назвал условие, при котором Украина сможет сохранить государственность.