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В Кремле оценили слова Трампа об Украине как части России

В Кремле заявили, что значительная часть Украины хочет стать Россией

В настоящее время значительная часть Украины хочет стать Россией. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что республика может стать частью России.

«Любое явление происходит с вероятностью 50%: или да, или нет, больше я не могу сказать. Но то, что значительная часть Украины хочет стать Россией и уже стала Россией, — это факт. Это факт, который уже случился, — четыре новых региона. Люди, которые несмотря на опасности стояли в очереди на референдум, это во многом корреспондируется со словами Трампа», — сказал представитель Кремля.

Трамп допустил, что Украина когда-нибудь может стать Россией. Об этом он сказал 11 февраля в интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в республику свыше $300 млрд.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

Ранее Украину предупредили о катастрофе в случае отказа от условий Трампа.

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