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Во Франции выступили за восстановление диалога с Россией

Политик Филиппо призвал власти Франции восстановить диалог с РФ и выйти из ЕС
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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети Х призвал французские власти восстановить диалог с Россией и выйти из состава ЕС, прокомментировав прошедшие переговоры между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

«Франция должна поддерживать мир и, очевидно, выйти из ЕС, который хочет платить за все! Нам нечем платить, хватит! Давайте возобновим диалог с Россией и всеми странами мира», — отметил Филиппо.

До этого Филиппо призывал перестать оказывать военную и финансовую помощь Украине.

Также он резко осудил идею Урсулы фон дер Ляйен о создании «специального трибунала» против России. На своей странице в соцсети X он призвал привлечь к ответственности саму главу Еврокомиссии, напомнив о серии скандалов в ЕС. Фон дер Ляйен заявляла, что в ЕС заложены «правовые основы» для суда над Россией, обвинив ее в «преступлении агрессии».

Ранее Филиппо допустил госпереворот во Франции.

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