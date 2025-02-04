Политик допустил госпереворот во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит государственный переворот в стране. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

По его словам, благодаря назначению Ричарда Феррана на пост главы Конституционного совета Франции Макрон получил возможность выдвинуться на третий президентский срок в случае отмены соответствующего законодательного запрета.

Филиппо посчитал, что назначение Феррана не является случайностью, это указывает на подготовку госпереворота.

До этого французский политик заявил, что Запад должен немедленно перестать предоставлять Украине финансовую помощь после слов украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не знает, куда делись миллиарды долларов американской поддержки Украины.

Также Флориан Филиппо призывал страны Европейского союза снять санкции с Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Франция нарастила рекордный госдолг.