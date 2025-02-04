Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политик допустил госпереворот во Франции

Политик Филиппо: Макрон готовит государственный переворот во Франции
close
Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит государственный переворот в стране. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

По его словам, благодаря назначению Ричарда Феррана на пост главы Конституционного совета Франции Макрон получил возможность выдвинуться на третий президентский срок в случае отмены соответствующего законодательного запрета.

Филиппо посчитал, что назначение Феррана не является случайностью, это указывает на подготовку госпереворота.

До этого французский политик заявил, что Запад должен немедленно перестать предоставлять Украине финансовую помощь после слов украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не знает, куда делись миллиарды долларов американской поддержки Украины.

Также Флориан Филиппо призывал страны Европейского союза снять санкции с Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Франция нарастила рекордный госдолг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами