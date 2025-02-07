Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал перестать оказывать военную и финансовую помощь Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Мы должны выйти из ЕС и прекратить вооружать и финансировать Зеленского, иначе все обернется против нас!» — заявил Филиппо.

2 февраля Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что администрация Байдена выделила Киеву $177 млрд. Политик подтвердил, что слышал эту цифру, за которую проголосовал американский конгресс. Он заявил, что Украина получила только $75 млрд.

В начале января Зеленский уже говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Ранее на Украине выступили с призывом после слов Зеленского о помощи от США.