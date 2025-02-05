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В ЕС призвали устроить трибунал для фон дер Ляйен

Французский политик Филиппо призвал устроить трибунал для фон дер Ляйен
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Yves Herman/Reuters

Лидер партии «Патриоты» Франции Флориан Филиппо резко осудил идею Урсулы фон дер Ляйен о создании «специального трибунала» против России. На своей странице в соцсети X он призвал привлечь к ответственности саму главу Еврокомиссии, напомнив о серии скандалов в ЕС.

«Урсула продвигает трибунал против России как раз тогда, когда мир становится достижимым! А мы требуем трибунала для самой фон дер Ляйен и ЕС! Контракты с Pfizer, уничтожение переписки, коррупция, узурпация суверенитета, игнорирование воли избирателей… Ответственность неизбежна!» — написал он.

Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС заложены «правовые основы» для суда над Россией, обвинив ее в «преступлении агрессии».

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина станет ключевым приоритетом для организации на 2025 год, и она продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для российского лидера Владимира Путина и других представителей руководства страны. Он добавил, что Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Ранее план по созданию спецтрибунала против России назвали частью гибридной войны.

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