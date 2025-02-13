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В правительстве России заявили о снижении уровня бедности в стране

Голикова: уровень бедности в России снизился на 37% с 2018 года
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РИА «Новости»

Уровень бедности в России в 2024 году снизился на 37% по сравнению с 2018 годом. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

«Благодаря принятым мерам поступательно снижается уровень бедности. По сравнению с 2018 годом снижение составило 37% — до 8% по итогам III квартала 2024 года», — сказала она.

По ее словам, в рамках нацпроекта «Семья» идет активная работа над уменьшением уровня бедности среди многодетных семей.

Голикова добавила, что в рамках нацпроекта «Демография» бесплатное обучение прошли почти один миллион россиян, среди которых 260 тысяч — это женщины с детьми дошкольного возраста.

27 января президент России Владимир Путин заявил, что уровень бедности среди россиян снижается, показатель находится на удовлетворительном уровне.

В 2000 году уровень бедности в России составлял 29%, то есть 29% граждан жили за чертой бедности. В январе — марте 2024 года показатель составил 9,6%, а в июле — сентябре 2024-го — 8%, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Ранее экономист объяснила снижение уровня бедности среди россиян.

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