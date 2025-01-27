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Путин заявил о снижении бедности

Путин заявил об удовлетворительном уровне бедности в России
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Maxim Shemetov/Reuters

Уровень бедности среди россиян снижается, показатель находится на удовлетворительном уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло — это хорошо», — сказал Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, комментируя снижение числа бедных в городе.

24 января президент России, выступая на заседании Попечительского совета МГУ, удивился тому, что средняя зарплата в столице составляет не более 160 тыс. рублей.

Услышав, что средний уровень зарплаты в Москве составляет около 160 тысяч рублей, президент с удивлением переспросил: «Да ладно? Больше!».

В 2000 году уровень бедности в России составлял 29%, то есть 29% граждан жили за чертой бедности. В январе — марте 2024 года показатель составил 9,6%, а в июле — сентябре 2024-го — 8%, отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Ранее экономист вычислил среднюю зарплату россиян к 2030 году.

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