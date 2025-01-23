В России резко сократился уровень бедности

С 2000 года уровень бедности в России сократился в 3,6 раза, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2000 году уровень бедности в России составлял 29%. Это означает, что 29% граждан жили за чертой бедности. В январе — марте 2024 года показатель составил 9,6%, а в июле — сентябре 2024-го — уже 8%. То есть уровень бедности за 24 года упал в 3,6 раза. Уровень безработицы за этот же период сократился в 4,4 раза. Это является закономерным результатом нацеленной работы на повышение уровня жизни россиян. Сокращение уровня бедности — одна из приоритетных задач, которая в том числе нашла свое отражение и в национальных целях развития нашего государства. К 2030 году ее уровень снизят как минимум до 7%, а к 2036 году — как минимум до 5%», — отметил экономист.

По его словам, сокращению уровня бедности россиян в 2025 году будут способствовать рост минимального размера оплаты труда темпами, превышающими инфляцию (за два последних года МРОТ вырос более чем на 38%), увеличение минимального прожиточного минимума (за два последних года он вырос практически на четверть) и сокращение уровня безработицы (если в третьем квартале 2023 года она составляла 3%, то в третьем квартале 2024 года — уже 2,4%). Как следствие, будут увеличиваться и трудовые доходы, и размеры социальных пособий, заключил экономист.

Жить за чертой бедности означает, что у человека или семьи доходов не хватает для удовлетворения самых необходимых потребностей. Это когда денег недостаточно даже на самое важное — еду, жилье, одежду, медицинскую помощь и другие жизненно необходимые вещи.

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