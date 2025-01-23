Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России резко сократился уровень бедности

Экономист Балынин: уровень бедности в России упал почти вчетверо за 24 года
close
Maxim Shemetov/Reuters

С 2000 года уровень бедности в России сократился в 3,6 раза, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2000 году уровень бедности в России составлял 29%. Это означает, что 29% граждан жили за чертой бедности. В январе — марте 2024 года показатель составил 9,6%, а в июле — сентябре 2024-го — уже 8%. То есть уровень бедности за 24 года упал в 3,6 раза. Уровень безработицы за этот же период сократился в 4,4 раза. Это является закономерным результатом нацеленной работы на повышение уровня жизни россиян. Сокращение уровня бедности — одна из приоритетных задач, которая в том числе нашла свое отражение и в национальных целях развития нашего государства. К 2030 году ее уровень снизят как минимум до 7%, а к 2036 году — как минимум до 5%», — отметил экономист.

По его словам, сокращению уровня бедности россиян в 2025 году будут способствовать рост минимального размера оплаты труда темпами, превышающими инфляцию (за два последних года МРОТ вырос более чем на 38%), увеличение минимального прожиточного минимума (за два последних года он вырос практически на четверть) и сокращение уровня безработицы (если в третьем квартале 2023 года она составляла 3%, то в третьем квартале 2024 года — уже 2,4%). Как следствие, будут увеличиваться и трудовые доходы, и размеры социальных пособий, заключил экономист.

Жить за чертой бедности означает, что у человека или семьи доходов не хватает для удовлетворения самых необходимых потребностей. Это когда денег недостаточно даже на самое важное — еду, жилье, одежду, медицинскую помощь и другие жизненно необходимые вещи.

Ранее россиянам пообещали снижение инфляции в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами