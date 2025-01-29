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В России объяснили снижение уровня бедности среди граждан

Экономист Храпылина: финансовая грамотность снизила уровень бедности в России
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Уровень бедности среди россиян снизился, потому что повысилась их финансовая грамотность. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Любовь Храпылина.

Она отметила, что многие из них используют налоговые вычеты. Кроме того, они могут воспользоваться государственными услугами через МФЦ и «Госуслуги».

«Достаточно жестко стали требовать от разных служб, которые обязаны это делать, чтобы они активно выявляли такие категории граждан. Это здорово, когда человек даже не обращается никуда, но, когда он попадает в эти регистры, реестры, он получает пособия», — отметила Храпылина.

27 января президент России Владимир Путин заявил, что уровень бедности среди россиян снижается, показатель находится на удовлетворительном уровне. По его словам, снижение зафиксировали в целом по стране. На встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым он также прокомментировал снижение числа бедных в городе.

Ранее сообщалось, что в России впервые оценили бедность с учетом пола, возраста и места жительства.

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